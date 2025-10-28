Hamasi i dorëzoi Izraelit dje trupin e një robi tjetër izraelit të ndjerë, duke e çuar numrin total të trupave të transferuar në 16.
Grupi, së bashku me një ekip teknik egjiptian, po vazhdon të kërkojë trupat e 12 robërve të mbetur.
Forcat izraelite kryen disa bastisje gjatë natës në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë Jenin dhe Anabta, pranë Tulkarem, sipas agjencisë së lajmeve Wafa.
Forcat izraelite kanë kryer gjithashtu disa sulme gjatë natës në Gaza pavarësisht armëpushimit në vazhdim, duke synuar ndërtesat në Qytetin e Gazës, kampin Bureij në Gazën qendrore dhe boshtin Morag pranë Rafah, raportojnë kolegët tanë.
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes
