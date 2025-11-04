Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes

Forcat izraelite kanë liruar pesë të burgosur të tjerë palestinezë dhe mbetjet e 45 të tjerëve si pjesë e armëpushimit të brishtë me Hamasin.

Lirimi vjen pasi forcat izraelite vranë tre palestinezë të tjerë pranë Rafah në jug të Gazës.

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan i ka bërë thirrje Izraelit të ndalojë shkeljet e rregullta të armëpushimit në Gaza dhe tha se vendet ende po punojnë për një mandat të Kombeve të Bashkuara për një forcë ndërkombëtare stabilizimi.

Ish-avokatja më e lartë e ushtrisë izraelite, Gjeneral Major Yifat Tomer-Yerushalmi, është arrestuar për shkak të një videoje të publikuar që tregon ushtarë izraelitë duke sulmuar brutalisht një të burgosur palestinez.

Agjencia humanitare e OKB-së thotë se gjysma e familjeve të anketuara në Gaza raportuan se qasja në ushqim është e njëjtë ose është përkeqësuar që nga armëpushimi i 10 tetorit.

Forcat izraelite kanë vrarë dy persona dhe kanë plagosur shtatë të tjerë në dy sulme të ndara në Libanin jugor. /mesazhi

