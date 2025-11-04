Forcat izraelite kanë liruar pesë të burgosur të tjerë palestinezë dhe mbetjet e 45 të tjerëve si pjesë e armëpushimit të brishtë me Hamasin.
Lirimi vjen pasi forcat izraelite vranë tre palestinezë të tjerë pranë Rafah në jug të Gazës.
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan i ka bërë thirrje Izraelit të ndalojë shkeljet e rregullta të armëpushimit në Gaza dhe tha se vendet ende po punojnë për një mandat të Kombeve të Bashkuara për një forcë ndërkombëtare stabilizimi.
Ish-avokatja më e lartë e ushtrisë izraelite, Gjeneral Major Yifat Tomer-Yerushalmi, është arrestuar për shkak të një videoje të publikuar që tregon ushtarë izraelitë duke sulmuar brutalisht një të burgosur palestinez.
Agjencia humanitare e OKB-së thotë se gjysma e familjeve të anketuara në Gaza raportuan se qasja në ushqim është e njëjtë ose është përkeqësuar që nga armëpushimi i 10 tetorit.
Forcat izraelite kanë vrarë dy persona dhe kanë plagosur shtatë të tjerë në dy sulme të ndara në Libanin jugor. /mesazhi
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes
Forcat izraelite kanë liruar pesë të burgosur të tjerë palestinezë dhe mbetjet e 45 të tjerëve si pjesë e armëpushimit të brishtë me Hamasin.