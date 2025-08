Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes

Sulmet izraelite vranë të paktën 106 persona në të gjithë Gazën të premten. Dy fëmijë të tjerë dhe një i rritur vdiqën gjithashtu për shkak të “urisë dhe kequshqyerjes”, duke e çuar numrin total të vdekjeve nga uria në territor në 162, përfshirë 92 fëmijë.



Sulmi i Izraelit vazhdoi deri në orët e para të së shtunës me një sulm ndaj civilëve që ishin mbledhur për të pritur kamionë ndihmash në jugperëndim të qytetit të Gazës, duke vrarë 12 persona dhe duke plagosur 90 të tjerë.



Shefi i ushtrisë izraelite, Eyal Zamir, vizitoi trupat në Gaza dhe tha se do të dinë “në ditët në vijim” nëse do të ketë një armëpushim apo luftimet do të vazhdojnë.



Ushtria izraelite lejoi tre vende evropiane të kryenin hedhje të kufizuara ndihmash nga ajri mbi Gazën, por OKB-ja dhe agjencitë e ndihmës paralajmërojnë se sasia e furnizimeve të hedhura me parashutë në territorin palestinez është larg të qenit e mjaftueshme.



I dërguari i SHBA-së, Steve Witkoff, dhe ambasadori në Izrael, Mike Huckabee, vizituan një vend ndihmash në Gaza të drejtuar nga GHF famëkeq, në një udhëtim të përshkruar si “të inskenuar” nga korrespondenti i Al Jazeeras në enklavë.



Një zëdhënës i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, tha se, “për aq sa ai ishte në dijeni”, Witkoff dhe Huckabee nuk u takuan me askënd nga OKB-ja gjatë vizitës së tyre.