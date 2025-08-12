Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes

Palestinezët kanë mbajtur funeralet për pesë gazetarët e Al Jazeera të vrarë nga Izraeli në Gaza, ndërsa dënimi ndërkombëtar i vrasjes vazhdon të vërshojë.
Bashkimi Evropian, Kina dhe aleati i ngushtë i Izraelit, Gjermania, kanë denoncuar vrasjet, me Kombet e Bashkuara që e përshkruajnë sulmin si një “shkelje të rëndë të ligjit ndërkombëtar humanitar”.
Agjencia e lajmeve Wafa thotë se një fëmijë tjetër palestinez, Mohammed Zakaria Khader, 5 vjeç, vdiq nga kequshqyerja në Gaza të hënën në mbrëmje.
Raporti erdhi menjëherë pasi Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se pesë palestinezë të tjerë kishin vdekur nga uria gjatë ditës së kaluar, duke e çuar numrin e viktimave nga uria në 222. Viktimat përfshijnë 101 fëmijë.
Mjekët thonë se forcat izraelite vranë të paktën 46 palestinezë në sulmet në të gjithë enklavën të hënën.
Zyrtarët e Gazës thonë se Izraeli ka lejuar vetëm 1,334 kamionë ndihme nga një shifër e supozuar prej 9,000 gjatë 15 ditëve të fundit.
Australia njoftoi planet për të njohur një shtet palestinez në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në shtator, ndërsa fondi sovran i pasurisë prej 2 trilion dollarësh i Norvegjisë tha se po ndërpret kontratat me menaxherët e aseteve që merren me investimet e saj izraelite.
Anëtarët e stafit të Al Jazeera u mblodhen në studiot e rrjetit për të përkujtuar kolegët e tyre, Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal dhe Moamen Aliwa, të cilët u vranë në Qytetin e Gazës nga një sulm izraelit, në Doha, Katar, më 11 gusht 2025. /mesazhi