Që nga agimi, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 13 persona në të gjithë Gazën.
Sulmet e ushtrisë izraelite vranë më shumë se 100 persona dje, të paktën gjysma e tyre në Qytetin e Gazës.
Trembëdhjetë persona, përfshirë tre fëmijë, vdiqën nga kequshqyerja, duke e çuar numrin total të vdekjeve të lidhura me urinë gjatë luftës në 361.
Belgjika njoftoi se do ta njohë Shtetin e Palestinës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më vonë këtë muaj.
Një grup prej 365 rezervistësh izraelitë deklaruan se do të refuzojnë të paraqiten për detyrë nëse thirren për të luftuar në operacionet tokësore të Izraelit në Qytetin e Gazës, të cilin Izraeli planifikon ta pushtojë. /mesazhi
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes
Që nga agimi, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 13 persona në të gjithë Gazën.