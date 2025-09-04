Të paktën 73 palestinezë u vranë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën të mërkurën, përfshirë të paktën 43 persona vetëm në Qytetin e Gazës, thanë burime spitalore për Al Jazeera.
Hamasi tha se ka rënë dakord për formimin e një administrate kombëtare të pavarur për të drejtuar Gazën dhe është gati për një marrëveshje gjithëpërfshirëse armëpushimi që do të shihte lirimin e të gjithë robërve izraelitë.
Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu hodhi poshtë deklaratën e Hamasit duke thënë se “lufta mund të përfundojë menjëherë” me kushtet e vendosura nga kabineti i Izraelit, duke përfshirë lirimin e të gjithë robërve izraelitë dhe çarmatimin e grupit palestinez.
Forca e Përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Liban tha se dronët izraelitë hodhën katër granata pranë paqeruajtësve të martën në mëngjes, duke e quajtur atë një nga “sulmet më serioze” ndaj forcave të saj që nga ndërprerja e armiqësive midis Izraelit dhe Hezbollahut në nëntor.
Ushtria e Izraelit tha se identifikoi lëshimin e një rakete nga Jemeni në orët e para të mëngjesit të së enjtes – e treta në më pak se 24 orë – dhe po punonte për të kapur kërcënimin. /mesazhi
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mëngjes
Të paktën 73 palestinezë u vranë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën të mërkurën, përfshirë të paktën 43 persona vetëm në Qytetin e Gazës, thanë burime spitalore për Al Jazeera.