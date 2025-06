Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë natë

Izraeli thotë se shkatërroi selinë e sigurisë së brendshme të Iranit në Teheran, ndërsa raportohen shpërthime të tjera në qytetin iranian Karaj dhe në aeroportin e afërt Payam.



Sirenat e sulmit ajror janë ndezur në Izraelin qendror pasi Irani qëlloi më shumë raketa drejt vendit. Izraeli thotë se predhat u kapën.



Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka refuzuar të thotë nëse ka marrë ndonjë vendim nëse do t’i bashkohet fushatës së Izraelit. “Mund ta bëj. Mund të mos e bëj. Dua të them, askush nuk e di se çfarë do të bëj”, tha ai.



Kjo vjen pasi Udhëheqësi Suprem i Iranit Ali Khamenei tha se Irani nuk do të pranonte një “luftë të imponuar” dhe paralajmëroi se përfshirja e SHBA-së në sulmet ndaj Iranit do të sillte “pasoja të pariparueshme”.



Presidenti rus Vladimir Putin thotë se Moska ka qenë në kontakt me Izraelin në lidhje me punëtorët e saj në Iran dhe bën thirrje për t’i dhënë fund luftimeve midis dy vendeve.



Ndërkohë, forcat izraelite kanë vazhduar sulmet vdekjeprurëse në Gaza, me autoritetet shëndetësore që raportojnë të paktën 72 vrasje gjatë ditës së kaluar, përfshirë 29 palestinezë që u qëlluan për vdekje ndërsa prisnin ndihmë ushqimore.