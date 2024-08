Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 302 e lu’ftës

Të paktën tre persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur pasi dronët izraelitë hodhën bomba në tendat në oborrin e Spitalit të Martirëve Al-Aksa në Deir el-Balah në Rripin qendror të Gazës, sipas Al Jazeera Arabic.

Sulmet e shumta izraelite në dy shkolla ku strehoheshin palestinezët e zhvendosur në qytetin e Gazës kanë vrarë të paktën 17 dhe kanë plagosur dhjetëra njerëz, duke përfshirë shpëtimtarët që nxituan për të ndihmuar. Mjekët e ndihmës mjekësore dhe dëshmitarët përshkruan gjetjen e fëmijëve “të copëtuar” dhe “pjesë trupi kudo” në shkollën e shkatërruar.

Të paktën nëntë persona, duke përfshirë dy komandantë nga Hamasi dhe Xhihadi Islamik Palestinez, janë vrarë në sulmet izraelite pranë Tulkarem në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Hamasi tha se ka nisur një proces të gjerë konsultimi për të zgjedhur një udhëheqës të ri pas vrasjes së shefit të tij politik, Ismael Haniyeh, në Teheran.

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se Haniyeh u vra nga një predhë “me rreze të shkurtër” e qëlluar nga jashtë rezidencës së tij dhe u zotua përsëri për një përgjigje “të ashpër” për vrasjen e tij.

Negociatorët izraelitë u kthyen në Izrael pa një përparim në bisedimet e armëpushimit ndërsa protestuesit u mblodhën në Tel Aviv dhe Jerusalem duke kërkuar një marrëveshje armëpushimi dhe zgjedhje. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mohoi njoftimet se ai po sabotonte bisedimet e armëpushimit.

Protestuesit u mblodhën në qytete anembanë botës, duke përfshirë Xhakartën, Londrën dhe Ravalpindin, në solidaritet me palestinezët, përfshirë ata të burgosur nga Izraeli, duke kërkuar përfundimin e luftës në Gaza.

Is it self-defense when you bomb the tents of displaced people in the courtyard of Al-Aqsa Martyrs Hospital in Gaza?

This is a genocide. pic.twitter.com/i4TKNfU6kc

— Mohamad Safa (@mhdksafa) August 4, 2024