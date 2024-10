Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 386 e lu’ftës

Forcat izraelite bombarduan sërish Beit Lahiyan, duke vrarë të paktën 10 persona pas një vale sulmesh të shtunën në mbrëmje, ku u vranë 35 të tjerë. Ata bombarduan gjithashtu një shkollë të kthyer në strehimore në qytetin e Gazës, duke vrarë të paktën një palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë.

Në Liban, forcat izraelite nisën sulme të shumta ajrore në Bejrut, duke goditur periferinë jugore të populluar dendur të Dahiyeh.

Ndërkohë, Hezbollahu i Libanit pretendoi një sulm me raketa në veri të Izraelit, pasi lëshoi ​​urdhrat e tij të parë për evakuimin e banorëve në 25 vendbanime në zonë.

Rezistenca Islamike në Irak nisi gjithashtu tre sulme me dronë në Lartësitë Golan të pushtuara nga Izraeli dhe qytetin port të Eilat. Ushtria izraelite tha se ka kapur një dron “nga lindja”.

Jordania dënoi “me termat më të fortë” sulmet vdekjeprurëse të Izraelit në Beit Lahiya të Gazës, ndërsa Japonia shprehu shqetësim të thellë për “shkëmbimin e sulmeve” midis Izraelit dhe Iranit, duke përfshirë sulmet e fundit të Izraelit ndaj objekteve ushtarake të Iranit.

Day 386

‼️ Israel massacred 35+ Palestinians by bombing residential block in Beit Lahiya trapping dozens under rubble amid 22-day siege of north Gaza & attacks on rescuers forced civil defence into collapse (👇🎥). Hours later IOF bombed another home at night, killing 10 more… pic.twitter.com/C1mFSrSrxH

— Let’s Talk Palestine (@letstalkpal) October 27, 2024