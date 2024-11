Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 417 e lu’ftës

OKB-ja ka dhënë alarmin për situatën katastrofike për civilët palestinezë në veri të Gazës, e cila është rrethuar për 55 ditë nga forcat izraelite në mes të një sulmi të vazhdueshëm tokësor në zonë.



Në deklaratën e tyre të parë që nga shpallja e armëpushimit, Hezbollahu ka shpallur “fitoren” mbi Izraelin dhe thotë se luftëtarët e tij mbeten të gatshëm të merren me sulmet izraelite.



Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres e ka quajtur armëpushimin “rrezja e parë e shpresës” në konfliktin rajonal pas muajsh përshkallëzimi dhe përsëriti thirrjet e tij për një armëpushim në Gaza.



Forcat izraelite kanë lëshuar një shtetrrethimi gjatë natës në Libanin jugor, duke paralajmëruar se udhëtimi në jug të lumit Litani është “i ndaluar” deri në orën 05:00 GMT të së enjtes.



Izraeli ka informuar Gjykatën Penale Ndërkombëtare (ICC) se do të apelojë urdhër-arrestet e lëshuara për kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant lidhur me krimet e dyshuara të luftës në Gaza.



Grupet e të drejtave kanë hedhur poshtë me forcë pretendimin e Francës se Netanyahu ka imunitet nga ndjekja penale e ICC pasi Izraeli nuk ka nënshkruar statutet e gjykatës.



