Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 441 e lu’ftës

Të paktën 16 persona kanë pësuar lëndime të lehta pasi një raketë e lëshuar nga Jemeni ra në një park publik në qytetin izraelit të Tel Avivit.



Ushtria izraelite ka konfirmuar se “u bënë përpjekje të pasuksesshme përgjimi” nga sistemi mbrojtës Iron Dome për të shkatërruar raketën përpara se të godiste.



Një ushtar izraelit i akuzuar për kryerjen e krimeve të luftës në Gaza nga monitoruesi, Fondacioni Hind Rajab, është arratisur nga Sri Lanka me insistimin e qeverisë izraelite, sipas raporteve.



Fondacioni Hind Rajab ka emëruar një ushtar të dytë izraelit, i cili aktualisht ndodhet me pushime në Tajlandë, si një tjetër kriminel të dyshuar lufte dhe i ka bërë thirrje Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) dhe autoriteteve tajlandeze ta kapin atë.



Kryeministri Benjamin Netanyahu nuk do të marrë pjesë në një ngjarje në Poloni për përkujtimin e 80-vjetorit të çlirimit të Aushvicit për shkak të urdhrit të arrestit të ICC kundër tij, raportojnë mediat polake.



Një gjykatës amerikan ka vendosur në favor të WhatsApp në një padi që akuzon firmën izraelite të spyware NSO Group për shfrytëzimin e një defekti në aplikacionin e mesazheve për të instaluar softuer spiun.



Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC) ka lëshuar një apel ndërkombëtar për të mbështetur punën “shpëtuese të jetës” të Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze (PRCS) në Gaza.

Mjekët në Gaza thanë se sulmet ajrore izraelite vranë të paktën 25 palestinezë të premten pasi Ministria e Shëndetësisë e Gazës raportoi 77 njerëz të vrarë në sulmet izraelite në të gjithë enklavën gjatë 24 orëve të mëparshme.



Fëmijët e Gazës janë “të ftohtë, të sëmurë dhe të traumatizuar”, ka paralajmëruar UNICEF, me 96 për qind të grave dhe fëmijëve në territorin e shkatërruar nga lufta, të paaftë për të përmbushur nevojat e tyre bazë ushqimore me fillimin e dimrit.

Raportuesi i posaçëm i OKB-së për të drejtat e njeriut në territorin e pushtuar palestinez e ka quajtur “të turpshëm” vendimin e Suedisë për të ndërprerë financimin për agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA).

Uria e vazhdueshme në Gaza është kthyer në një krizë humanitare, e nxitur nga konfliktet e zgjatura dhe bllokadat. Qasja e kufizuar në ushqim, ujë të pastër dhe furnizime mjekësore ka lënë miliona njerëz në nevojë të madhe. Normat e kequshqyerjes, veçanërisht në mesin e fëmijëve.

Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 45,206 palestinezë dhe ka plagosur 107,512 që nga 7 tetori 2023. Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë, dhe më shumë se 200 u zunë peng.