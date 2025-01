Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë, dita 457 e luftës

Bombardimet e pamëshirshme të Izraelit mbi Rripin e Gazës vazhdojnë, me të paktën gjashtë persona të vrarë në qytetin verior të Gazës, sipas mediave palestineze. Mes viktimave ishin gra dhe fëmijë.



Agjencia e lajmeve Reuters po raporton se Hamasi i ka dhënë listën e 34 robërve që ra dakord t’i lironte në fazën e parë të një marrëveshjeje të mundshme armëpushimi pasi zyra e Netanyahut mohoi të kishte marrë miratimin.



Agjencia e lajmeve AFP ndërkohë raportoi një zyrtar të Hamasit të thoshte se lista përfshin gra, fëmijë, të moshuar dhe pengje të sëmura që ende mbahen në Gaza. Por ai tha se grupit i duhet një javë qetësi për të komunikuar me kapësit dhe për të identifikuar ata që janë të gjallë dhe ata që kanë vdekur.



Relief International, një grup humanitar, ka denoncuar sulmin e vazhdueshëm të Izraelit ndaj spitalit al-Awda në Jabalia, duke thënë se stafi i tmerruar atje po pret lejen për të evakuuar pacientët në qytetin e Gazës.



Mediat libaneze po raportojnë se forcat izraelite bombarduan qytetin Taybeh në distriktin Marjayoun, duke shkelur një armëpushim të rënë dakord me Hezbollahun në nëntor.

