Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë, dita 462 e luftës

Sulmi i Izraelit në Gaza ka vazhduar, me veriun duke pësuar sulme të përsëritura, duke përfshirë një sulm në lagjen Remal të qytetit të Gazës që vrau tre dhe plagosi 10.



Tre batalione këmbësorie ushtarake izraelite do të dërgohen për të përforcuar forcat në veri të Bregut Perëndimor të pushtuar, sipas raporteve të mediave izraelite. Dislokimi vjen mes thirrjeve për aneksimin e territorit palestinez nga anëtarë të qeverisë së ekstremit të djathtë.



Familja e një pengu izraelit të mbajtur në Gaza ka filmuar një mesazh për presidentin e zgjedhur të SHBA-së, Donald Trump, duke akuzuar kryeministrin Netanyahu për sabotim të përpjekjeve të armëpushimit.



Koordinatori humanitar i OKB-së për Libanin ka njoftuar se 30 milionë dollarë do të ndahen nga Fondi Humanitar i Libanit për të mbështetur popullsinë e prekur nga lufta e vendit.



Një sinagogë e dytë në Sydney, Australi, është vandalizuar me grafite anti-hebraike, një ditë pasi një sulm i ngjashëm u raportua në qytet.

