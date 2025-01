Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë, dita 466 e luftës

Izraeli intensifikon sulmet në Gaza, vret 22, ndërsa marrëveshja e armëpushimit po afrohet

Forcat izraelite vazhdojnë të godasin Gazën, duke vrarë katër palestinezë në Rafah, tre në kampin e refugjatëve Bureij dhe shtatë në një strehë të kthyer në shkollë në qytetin e Gazës, edhe pse ndërmjetësit thonë se një marrëveshje armëpushimi është më afër se kurrë.



Në Izrael, mijëra njerëz u mblodhën për një marrëveshje në Tel Aviv, ndërsa qindra marshuan në Jerusalem, duke i kërkuar Netanyahut që të mos pranojë marrëveshjen në tryezë.



Familjet e robërve izraelitë takuan kryeministrin dhe shprehën zhgënjimin që marrëveshja e propozuar nuk përfshin një afat për lirimin e të gjithë të dashurve të tyre.



Një kopje e projekt-marrëveshjes e marrë nga AP thotë se Hamasi do të lirojë 33 robër në këmbim të qindra palestinezëve të mbajtur në burgjet izraelite. Ai do të lirojë robërit e mbetur meshkuj në një fazë të dytë në këmbim të më shumë të burgosurve palestinezë dhe një tërheqje të plotë të trupave izraelite nga Rripi i Gazës.



OCHA, agjencia humanitare e OKB-së, po paralajmëron se kriza e karburanteve në Gaza po vazhdon të kërcënojë funksionimin e spitaleve, si dhe shërbimet e ujit dhe kanalizimeve.



Save the Children thotë se përdorimi i armëve shpërthyese nga Izraeli në Gaza vitin e kaluar dënoi mesatarisht 475 fëmijë çdo muaj – ose 15 fëmijë në ditë – me paaftësi potenciale gjatë gjithë jetës.