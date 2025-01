Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë, dita 468 e luftës

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka konfirmuar zyrtarisht se është arritur një marrëveshje armëpushimi me Hamasin, me një takim të kabinetit të sigurisë për të votuar mbi marrëveshjen që do të mbahet më vonë sot.



Megjithatë, Times of Israel raporton se një takim i dytë i plotë i kabinetit do të mbahet të shtunën mbrëma, që do të thotë se marrëveshja mund të ratifikohet vetëm pas një periudhe të detyrueshme 24-orëshe të afatit që përfundon të dielën mbrëma, prandaj do të hyjë në fuqi më vonë se sa pritej.



Sulmi i Izraelit në Gaza ka vazhduar përpara armëpushimit të planifikuar, duke përfshirë një sulm në një shtëpi në Khan Younis, në jug të Gazës, që ka vrarë të paktën pesë persona.



Forcat izraelite kanë bombarduar gjithashtu tendat që strehonin palestinezë të zhvendosur në kampin e refugjatëve Nuseirat në Gazën qendrore, duke vrarë të paktën një person dhe duke plagosur të tjerë.



Automjetet jashtë shtëpisë së dikurshme të një udhëheqësi të shquar hebre në periferitë lindore të Sidneit u dogjën dhe shtëpia u spërkat me bojë në incidentin e fundit antisemitik që ndodhi në Australi.

