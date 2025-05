Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë gjatë kësaj nate

Forcat izraelite vazhdojnë bombardimin e Gazës, duke vrarë të paktën 26 palestinezë vetëm të dielën, ndërsa bllokada totale ndaj të gjitha ndihmave, përfshirë ushqimin dhe ujin, hyn në ditën e 71-të.



Izraeli sulmon Hodeidën e Jemenit pasi ushtria izraelite paralajmëron banorët e tre porteve nën kontrollin e Huthëve – Ras Isa, Hodeidah dhe Salif – të ikin.



Hamasi thotë se do të lirojë të burgosurin amerikano-izraelit Edan Alexander dhe konfirmon se po zhvillon bisedime të drejtpërdrejta me SHBA-në për të siguruar një armëpushim me Izraelin në Gaza.



Media izraelite raporton se i dërguari amerikan Steve Witkoff do të jetë në Izrael më vonë sot si pjesë e kësaj marrëveshjeje.



Presidenti amerikan Donald Trump po udhëton gjithashtu për në Lindjen e Mesme këtë javë, në një turne që përfshin ndalesa në Arabinë Saudite, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, por jo në Izrael.





Ministri i Jashtëm izraelit Gideon Saar ka thënë se Izraeli e mbështet plotësisht planin e Trump për të sjellë ndihmë humanitare në Gaza.





