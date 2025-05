Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë gjatë natës

Forcat izraelite vazhdojnë të bombardojnë Gazën, duke bombarduar njësinë e djegieve në Kompleksin Mjekësor Nasser në Khan Younis dhe duke vrarë një gazetar, një ditë pasi vranë të paktën 39 persona në sulme në të gjithë Rripin.



Një panel ekspertësh i mbështetur nga Kombet e Bashkuara po paralajmëron se e gjithë popullsia e Gazës është në rrezik kritik nga uria, me 500,000 njerëz që përballen me urinë.



Hamasi ka liruar Edan Alexander, një shtetas të dyfishtë amerikano-izraelit dhe ushtar, nga robëria në Gaza, pasi zhvilloi bisedime të drejtpërdrejta me Shtetet e Bashkuara.



Lirimi vjen përpara turneut tre-ditor të Presidentit të SHBA-së Donald Trump në Lindjen e Mesme, i cili përfshin ndalesa në Arabinë Saudite, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, por jo në Izrael.



Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thotë se do të dërgojë ndërmjetës në Katar për bisedime për armëpushim, ndërsa zyra e tij thotë se Izraeli do të pezullojë planet për të zgjeruar luftën në Gaza deri pas vizitës së Trump në Lindjen e Mesme.



Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, dhe kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë i bënë thirrje Izraelit që t’i japë fund bllokadës ndaj Gazës, duke thënë se bota “nuk ka nevojë të presë për një deklaratë urie në Gaza” për të ditur se palestinezët tashmë po vdesin nga uria në enklavë.

