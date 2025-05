Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë gjatë natës

Numri i të vdekurve nga sulmet izraelite ndaj Gazës të hënën rritet në 126, ndërsa ushtria izraelite paralajmëron banorët e qytetit jugor të Khan Younis të evakuohen menjëherë përpara një “sulmi të paparë”.



Udhëheqësit e Kanadasë, Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar kërcënojnë me sanksione kundër Izraelit nëse nuk e përfundon ofensivën e tij të ripërtërirë ushtarake në Gaza dhe nuk heq kufizimet për ndihmën.



Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka njoftuar planet për të marrë kontrollin e të gjithë Gazës, e kritikon kërcënimin dhe premton të vazhdojë luftën derisa të arrihet “fitore totale”.



Izraeli lejon pesë kamionë me ndihma në Gaza, një veprim që Kombet e Bashkuara e quajnë “një pikë uji në oqean”, ndërsa 22 vende kërkojnë hyrjen e pakufizuar të ndihmës në enklavë.



Houthit e Jemenit njoftojnë një “bllokadë detare” në portin e Haifës së Izraelit, duke paralajmëruar të gjitha kompanitë me anije në port se ato janë “përfshirë në listën e objektivave”.



OKB-ja thotë se gati 100,000 palestinezë janë zhvendosur në Gaza në katër ditët e fundit, ndërsa Izraeli zgjeron pushtimin tokësor të Rripit.

