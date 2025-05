Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë këtë mëngjes

Forcat izraelite kanë vazhduar bombardimin e Gazës me një seri sulmesh vdekjeprurëse gjatë natës, duke përfshirë një sulm ndaj një depoje ku strehoheshin palestinezë të zhvendosur në Deir el-Balah, i cili ka vrarë të paktën nëntë persona.



Të paktën katër persona janë vrarë gjithashtu nga një sulm ajror izraelit ndaj një shtëpie në zonën as-Saftawi pranë Qytetit të Gazës në Gazën veriore.



Forcat izraelite kanë vazhduar rrethimin e tyre në Spitalin al-Awda të Gazës veriore, me tanke që qëllojnë mbi ndërtesat e spitalit, përfshirë departamentin e kirurgjisë së specializuar.



Ushtria izraelite ka lejuar rreth 90 kamionë me ndihma të hyjnë në Gaza, të parët që e bëjnë këtë në muaj, por zyrtarët e OKB-së e kanë quajtur dërgesën një “pikë në oqean” të asaj që nevojitet.



Policia ka arrestuar një të dyshuar të akuzuar për vrasjen e dy anëtarëve të stafit të ambasadës izraelite jashtë një eventi që po mbahet në Muzeun Hebraik të Kryeqytetit në Uashington, DC.

