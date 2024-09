E urreja mësimin dhe ika nga shkolla në bujqësi, por babai im ishte i ashpër me mua në bujqësi, kështu që kuptova se ashpërsia e librit është më vogel se sa ashpërsia e bujqësisë.

U ktheva prap në shkollë, me çuan te një mësues i këndshem, i arsimuar dhe i kulturuar, të gjitha aftësitë e mia u shpalosën kur u gjet mësuesi i mirë.

Prej atëherë them dhe jam i sigurt gjithmonë:

Një person është fryt i mirë një mësuesi të mirë ose fryt i keq i një mësuesi jo të mirë, ose fryt i mirë i një libri të mirë ose fryt i keq i një libri jo të mirë.

Dr. Muhamed Emara

Nga: Hoxhë Halil Avdulli