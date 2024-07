Një studim i ri tregon se dieta ‘Keto’ mund të jetë e dëmshme për shëndetin

Dieta ketogjenike u bë e njohur në fillim të viteve 2000 me mantrën “yndyra nuk është armiku”. Por një studim i fundit me emrin ‘Problemet Aktuale në Kardiologji’ sugjeron se dieta – e cila fokusohet në ushqime të pasura me yndyrna dhe që konsiderohen shumë të ulëta në karbohidrate – është si një kal Troje.

Punimi, i botuar nga Joanna Popiolek-Kalisz, MD dhe PhD, gjeti disa probleme me parametrat e dietës. E para ishte e lidhur me humbjen e peshës: Teksa shumë njerëz që e ndoqën atë përjetuan humbje të shpejtë të peshës (tipike për të bërë ndonjë ndryshim të rëndësishëm në dietë), ishte kryesisht humbje e ujit dhe nuk arriti të jepte ndonjë ndryshim të përhershëm pozitiv shëndetësor brenda trupit. “Dieta ketogjenike nuk i plotëson kriteret e një diete të shëndetshme,” thotë Popiolek-Kalisz në letër. Përkundrazi, në fakt: kur bëhet fjalë për shëndetin e përgjithshëm të zemrës, modeli i ulët i karbohidrateve është më i dobishëm se sa me shumë pak karbohidrate (përfshirë dietën ketogjenike). Për shkak të theksit të dietës keto tek yndyrnat, ata që i përmbahen asaj zakonisht kanë një shkallë më të lartë të kolesterolit LDL, i cili shoqërohet me një rrezik më të lartë të sëmundjeve të zemrës, arterieve të bllokuara dhe vdekjes.

Planet dietike me pak karbohidrate përfshijnë dietën Atkins, dietën paleo dhe dietën e South Beach. Studime të tjera kanë vënë në dukje se dieta keto mund të çojë gjithashtu në mangësi të mëdha të vitaminave dhe mineraleve (si dhe një tepricë të vitaminës K të tretshme në yndyrë, e cila është gjithashtu e pashëndetshme për zemrën) dhe rritje të gurëve në veshka.

Sipas studimit vjetor të Këshillit Ndërkombëtar të Informacionit të Ushqimit, më shumë se gjysma e amerikanëve ndjekin një dietë ose një model të caktuar të të ushqyerit—por dieta keto me yndyrë të lartë ra në popullaritet me 4% krahasuar me vitin 2023. Kjo prirje ka të ngjarë të vazhdojë në rënie.