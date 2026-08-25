Një sulm ajror izraelit dhe bombardime me artileri godasin jugun e Libanit

Forcat e ushtrisë izraelite kryen një sulm ajror dhe bombardime me artileri në jug të Libanit herët të martën dhe ngritën barriera të reja prej dheu në zonë, transmeton Anadolu.
Avionët luftarakë izraelitë goditën shtratin e lumit Litani, poshtë manastirit Deir Mar Mima në vendbanimin Deir Mimas, rreth orës 04:00 sipas kohës lokale, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit (NNA).
Ndërkohë, vendbanimi Markaba në distriktin Marjayoun u bombardua me artileri nga Izraeli, ndërsa automjete ushtarake izraelite u panë duke lëvizur në vendbanim, njoftoi agjencia.
NNA raportoi gjithashtu se forcat izraelite të stacionuara në Kfar Kila dhe Tall al-Nahhas ngritën një barrierë prej dheu në kryqëzimin Deir Mimas-Burj al-Muluk-Kfar Kila në drejtim të Tall al-Nahhas, rreth 150 metra nga shtëpitë e banuara në Burj al-Muluk.
Forcat izraelite ngritën një tjetër barrierë prej dheu në kryqëzimin Deir Mimas-Burj al-Muluk-Houra në drejtim të zonës Houra, shtoi agjencia.
Shkeljet vijnë në mes të tensioneve të vazhdueshme mes Izraelit dhe Libanit pas shpërthimit të një raundi të ri armiqësish më 2 mars.
Izraeli ka kryer sulme të gjera ndaj Libanit që nga 2 marsi, duke pretenduar se objektivi ishte Hezbollahu, ndërsa grupi iu përgjigj me sulme ndaj Izraelit, duke i dhënë fund de facto armëpushimit që ishte në fuqi që nga nëntori i vitit 2024.
Përpjekjet diplomatike të udhëhequra nga SHBA-ja çuan në nënshkrimin e një marrëveshjeje kornizë mes Izraelit dhe Libanit në qershor, e cila parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga të gjitha territoret e pushtuara të Libanit, në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze atje dhe çarmatimit të grupeve të armatosura.