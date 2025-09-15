Një tjetër gazetar palestinez vritet nga ushtria izraelite në Rripin e Gazës

Një tjetër gazetar palestinez u vra sot në një sulm ajror izraelit në Rripin e Gazës, thanë burime mjekësore për Anadolu.
Sipas burimeve, Mohammad al-Kuwaifi ishte mes dy personave që humbën jetën kur avionët luftarakë izraelitë goditën një tendë ku po strehoheshin palestinezë të zhvendosur, mbi çatinë e një shtëpie në lagjen al-Nasr në perëndim të Gazës.
Me këtë rast, numri i gazetarëve palestinezë të vrarë që nga tetori 2023 ka arritur në 249, sipas Zyrës së Medias së Qeverisë së Gazës.
Ushtria izraelite ka vazhduar ofensivën e saj brutale në Rripin e Gazës, duke vrarë gati 65 mijë palestinezë që nga tetori 2023.
Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila tashmë po përballet me uri.