Njerëzit që vuajnë nga këto sëmundje, shumë vështirë e përballojnë ndryshimin e motit!

Pranvera dhe moti i ndryshueshëm u shkaktojnë shumë njerëzve telashe

Ndërsa ka nga ata që vazhdimisht ndihen të lodhur ose vazhdimisht të përgjumur, ka të tjerë nuk mund të flenë, ndërsa një grup njerëzish e kanë më të vështirë të përballojnë ndryshimin e kushteve të motit.

Ndër faktorët meteorologjikë, nuk është vetëm presioni atmosferik, janë temperatura, lagështia, era ose shiu, bubullimat, pra ka edhe faktorë të tjerë që ndikojnë dhe veprojnë në shëndetin tonë, transmeton Telegrafi.

Ka disa grupe të rinjsh dhe të moshuar që janë pacientë kronikë, këto janë reagime krejtësisht të ndryshme.

Të rinjtë ndryshimet e motit i kalojnë më së shumti pa problem, të moshuarit pak më të vështirë, kurse më keq kalojnë pacientët që vuajnë nga disa sëmundje kardiovaskulare dhe kronike të mushkërive, më së shpeshti kanë tension të lartë dhe çrregullime të ritmit të zemrës.

Nuk ka nevojë për panik, por situata ndonjëherë mund të jetë serioze.

Pacientët që kanë disa karakteristika meteoropatie shpesh kanë nevojë për t’u shtruar në spital. Kjo do të thotë se duhet ndjekur parashikimet e motit, të cilat janë të pranishme çdo ditë në mjete informative.

Këto parashikime biometeorologjike përcaktojnë me shumë saktësi ato fusha magnetike, kur do të ndryshojë moti, kur priten ndryshime të papritura dhe pacientët, veçanërisht të sëmurët kronikë, duhet të përgatiten për këtë periudhë dhe të përshtatin terapinë e tyre me ndryshimet.

Pacientët të cilët për shkak të ndryshimeve të kushteve atmosferike përjetojnë frikë, ankth, depresion, ulje të përqendrimit, këshillohen të “tërhiqen” për disa ditë, d.m.th. të qëndrojnë në mjedisin e tyre derisa të kalojnë vështirësitë.

Është mirë që periudhën kur parashikohen këto ndryshime meteorologjike ta kaloni në shtëpinë tuaj, në mjedisin tuaj ku është më sigurt.

Është e logjikshme që personat që vuajnë nga disa sëmundje të marrin terapinë e tyre siç duhet, por ç’duhet bërë ata që nuk janë të sëmurë, por ndihen të lodhur, të përgjumur apo që kanë pagjumësi?

Ka shumë prej tyre që marrin tableta gjumi, kështu që mund ta rrisni pak dozën e ilaçit që merrni në mbrëmje, ato janë kryesisht të padëmshme, doza të vogla që garantojnë gjumë të shëndoshë.

Është vërtetuar se këta pacientë realisht ndiejnë përkeqësimin e problemeve të tyre dy deri në tre ditë para se të ndodhin këto ndryshime meteorologjike.