Njeriu i Trump-it që erdhi në Tiranë, më keq se Adrian Hila

Paolo Zampolli akuzohet për drogimin dhe përdhunimin e një modeleje
Paolo Zampolli, një ish-agjent modelesh i cili shërben si i dërguari special i Trump-it për partneritete globale, ardhur javë më parë në Tiranë duke i ardhur rrotull Shtetit Bektashi me deklarata e vizitë në Kryegjyshatë, akuzohet nga modelja 33-vjeçare dhe sipërmarrësja e teknologjisë Victoria Drake për sulm seksual ndaj saj në shtëpinë e tij në Manhattan në tetor 2023.
Mediat amerikane raportojnë se një padi ndaj tij u paraqit në Gjykatën e Qarkut të New York-ut më 3 shtator.
“Z. Zampolli e ka kërcënuar publikisht klienten tonë me një padi prej 100 milionë dollarësh dhe e ka akuzuar atë për zhvatje, megjithatë, shërbyesit tanë të procesit nuk kanë qenë në gjendje t’i japin atij vazhdimisht padinë që ai mezi pret ta diskutojë publikisht”, tha Jesse Weinstein, avokat i Drake.
Në ankesën e modeles Victoria Drake thuhej se Zampolli iu afrua asaj menjëherë pasi ajo mbërriti në klubin privat të anëtarëve Zero Bond në Manhattan më 5 tetor.
Ata “rrëfyen njohjen e njëri-tjetrit nga Mar-a-Lago dhe admirimin e tyre të përbashkët për Presidentin Trump”, tha ajo.
Rreth orës 1:45 të mëngjesit më 7 tetor, Zampolli e telefonoi Drake dhe e ftoi në shtëpinë e tij për një “mbledhje” me të diplomuarit nga Instituti i Teknologjisë i Masaçusetsit dhe Harvardi. Modelja mendoi se do të ishte një “mundësi e mirë për rrjetëzim” dhe ajo mbërriti në shtëpinë e tij rreth orës 3 të mëngjesit, thuhet më tej në padi.
Me të mbërritur, Zampolli i ofroi një pije dhe ajo “humbi ndjenjat”, me kujtimin e saj të fundit kur ishte ulur në divan në dhomën e ndenjes dhe e vëzhgonte Zampolli-n “duke konsumuar sasi të mëdha kokaine”.
Padia gjithashtu pretendon se në momentet e shkurtra të vetëdijes, ajo kujtoi “të shtrirë me shpinë në një shtrat, në një ndriçim të zbehtë, plotësisht lakuriq, me të pandehurin Zampolli të shtrirë sipër saj…”.
Victoria Drake pretendon se ajo “nuk pranoi dhe nuk mund të jepte pëlqimin për asnjë kontakt seksual” me Zampolli-n.
Në padi thuhet se ajo paraqiti një kallëzim në Departamentin e Policisë së New York-ut të nesërmen. Ajo gjithashtu iu nënshtrua një ekzaminimi për sulm seksual të lehtësuar nga droga dhe një ekzaminimi mjeko-ligjor për sulm seksual në një spital të New York-ut po atë ditë. Drake kishte mavijosje në këmbën dhe ijen e majtë dhe iu përshkruan ilaçe për të parandaluar zhvillimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, thuhet në padi.
Por Zampolli i mohon akuzat, duke i thënë se ato janë pjesë e një përpjekjeje për ta zhvatur ose dëmtuar atë.
Por kujtojmë se ky njeri është dhe ndër emrat famëkeq të dosjes së ndyrë “Epstein”. /tesheshi