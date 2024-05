Njeriu, një qenie e çuditshme

Nëse Shejtani do ta dinte se pasardhësit e Adamit a.s. do t’i mundnin shejtanet kur ata zgjedhin të keqen, ai do t’i bënte sexhde Ademit kur Zoti e urdhëroi atë.

Vetëm Zoti e dinte se njeriu do të dallohej nga të gjitha krijesat në të mirën dhe të keqen e tij.

Nëse zgjedh të keqen, ai i kalon shejtanet dhe u paraprin atyre. Nëse zgjedh mirësinë, ai i paraprin engjëjve.

Prandaj, Zoti i urdhëroi engjëjt që t’i bëjnë sexhde njeriut.

Njeriu është me të vërtetë një qenie e çuditshme.

Dr. Mustafa Mahmud, Zoti e mëshiroftë.