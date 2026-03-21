Njëzet vjet që nga “cicërima” e parë, llogaritë me më shumë ndjekës në “X”

Njëzet vjet që nga "cicërima" e parë, llogaritë me më shumë ndjekës...

Sot bëhen njëzet vjet që nga krijimi i “X” (më parë Twitter ), i cili ndryshoi rrënjësisht mënyrën se si komunikojmë dhe qëndrojmë të informuar në të gjithë botën.

Në këtë ditë, më 21 mars 2006 , Jack Dorsey postoi një mesazh të thjeshtë me disa fjalë në një platformë atëherë të panjohur: “Sapo hapa llogarinë time në Twitter ” .Askush nuk mund ta kishte parashikuar se ai moment do të ishte pika e fillimit për një nga shërbimet digjitale më me ndikim të shekullit të 21-të.

Twitter lindi si një mjet i thjeshtë për komunikim të shkurtër, me një kufizim karakteresh dhe një theks në shpejtësi. Megjithatë, ai u transformua në një rrjet global informacioni dhe dialogu, duke u dhënë zë miliona përdoruesve. Nga lajmet e fundit te lëvizjet sociale, platforma u bë një pikë referimi për evolucionin e sferës publike.

Gjatë viteve në vijim, udhëheqës politikë si Barack Obama dhe Donald Trump e përdorën Twitter-in si një mjet kyç komunikimi, ndërsa figura të argëtimit dhe sportit si Cristiano Ronaldo grumbulluan dhjetëra miliona ndjekës, duke ndikuar në opinionin publik globalisht.

