Njihuni me 4 kurat më të mira natyrale me dafinëv

Shqiptarët kanë një histori të gjatë të mbjelljes së dafinës në kopshte dhe tarraca dhe kanë gjetur 1001 mundësi për ta përdorur atë.

Ajo besohet se sjell fat në familje dhe sipas gojëdhënave thuhet se mbjellja e bimëve të dafinës afër shtëpive, mënjanon goditjet e rrufeve. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus Nobilis vendlindja e të cilës është Mesdheu.

Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminë C, vitaminë B dhe A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral që njihet për vetitë në mbrojtjen e shikimit, por edhe mbrojtjen nga kanceri i mushkërive. Dafina ka në përmbajtjen e saj një nivel të lartë të mineraleve si bakri, kaliumi, kalcium, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Kaliumi ndihmon në mbajtjen nën kontroll të rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut. Hekuri është thelbësor në prodhimin e qelizave të kuqe.

Dafina për terapi aromatike

Aroma karakteristike e dafinës ka veti qetësuese për mendjen dhe trurin. Ajo gjithashtu hap rrugët e frymëmarrjes. Vendosni 3-5 gjethe dafine në një enë dhe digjini. Aroma e dafinës do të mbushë ambientet tuaja me erë të mirë e qetësuese.

Dafina për flokë të shëndetshëm

Dafina është shumë e mirë për flokë të thatë e të dëmtuar.

Për të rikthyer shëndetin e flokëve ju nevojiten:

24 kokrra karafili,

5-6 gjethe dafine

Ujë

Mbusheni një tenxhere të vogël me ujë dhe vendoseni në zjarr. Kur uji të jetë nxehur mjaftueshëm hidhni karafilin dhe lërini të valojnë për mbi 10 minuta, deri sa uji të bëhet i verdhë. Shtoni gjethet e dafinës dhe përziejini herë pas here për pesë minuta dhe lëreni të ziejnë për 10 minuta të tjera. Hiqeni tenxheren nga zjarri, prisni të ftohet pak uji dhe më pas kullojeni. Lëngun aplikojeni në rrënjët e flokëve, masazhojeni, mbështilleni me një peshqir dhe mbajini gjatë gjithë natës. Të nesërmen lajeni flokun normalisht.

Për lëkurën dhe dhëmbët

Dafina është një gjethe e pasur me vitamina, minerale dhe antioksidantë. Ajo ka efekt shtrëngues për lëkurën. Ekspertët thonë se dafinën mund ta përdorni si maskë në lëkurë duke e bluar në formë pluhuri.

Për këtë maskë ju nevojiten:

Gjysëm luge gjelle dafinë pluhur. Një lugë gjelle ujë. Përziejini së bashku dhe vendoseni në lëkurë, sidomos nëse keni njolla dhe nxirje. Ju mund të përdorni pak nga ky pluhur duke e vendosur në pastën e dhëmbëve për një pastrim më rrënjësor të tyre.

Kundër Gjakderdhjes

Nëse keni gjakderdhje të shpeshta nga hundët, duhet të përdorni dafinën. Hidhni tre gjethe të grira trashë të dafinës në një tenxhere të vogël ku keni hedhur dy gota ujë. Ziejini për 10 minuta, kullojeni lëngun dhe pijeni. Të njëjtin lëng mund ta përdorni edhe gatime për tu dhënë aromën e ndezur dhe karakteristike.