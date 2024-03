Njihuni me modelin i16 nga BMW prodhimi i të cilit është anuluar shkaku i pandemisë Covid

Së fundmi, shefi i dizajnit të BMW-së, Domagoj Dukec, ka zbuluar me nostalgji pamje nga modeli i veturës sportive i16, prodhimi i të cilit është anuluar.

Dukec ka punuar në dizajnimin e i16, si pjesë e versionit M që ka debutuar në vitin 2019.

Visioni M Next Conept përdor një motor hibrid me katër cilindra me një fuqi totale prej 600 kuaj. Kjo fuqi ndikon që ky model të arrijë 99 km/h në vetëm 3.0 sekonda, me një shpejtësi maksimale prej 299 km/h.

Dizajneri i markës gjermane thekson se i16 i përforcuar nga fibra karboni, është frymëzuar nga modeli sportiv M1.

Por, duket se ky variant ishte viktimë e një periudhe jo të mirë, pasi ndërlikimet në biznes nga pandemia, bënë që BMW të kishte vështirësi në prodhim.

Kostoja e prodhimit të i16 dhe vëllimi i ulët potencial i shitjeve, ishin disa prej faktorëve që dërguan në anulimin e prodhimit të tij.

Nëse modeli i16 do të hynte në prodhim, supozohej të prezantohej rreth vitit 2022, dy vite pas prodhimit të i8.



