Nora Gjakova fiton dy luftërat e para në Grand Slamin e Bakut, në çerekfinale përballet me një serbe

Xhudistja jonë, Nora Gjakova ka fituar në dy luftërat e para në Grand Slamin që po mbahet në Baku të Azerbajxhanit.

Gjakova e ka nisur ditën mbarë duke fituar dy ndeshje radhazi në kategorinë deri në 57 kilogramë.

Në luftën e parë, xhudistja pejane ka mposhtur me ‘ippon’ gjeorgjianen Nino Loladze.

Pas kësaj, Nora ishte e saktë edhe në luftën e dytë duke fituar me ‘pikë të artë’ ndaj Acejla Toprak të Azerbajxhanit.

Me këtë fitore, pejania kalonë në çerekfinale ku do të ndeshet me serben Marica Perisic.