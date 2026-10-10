Nuk e pa kurrë Kuranin, por pas 17 vitesh e mësoi të gjithin përmendësh vetëm duke e dëgjuar

Për 17 vite, Fatma Çelik dëgjoi dhe përsëriti pjesë të Kuranit, derisa arriti ta mësojë përmendësh. E lindur e verbër, ajo e realizoi këtë përmes dëgjimit dhe përdorimit të regjistrimeve audio.
Fatma Çelik, një grua turke e verbër që nga lindja, arriti të mësojë përmendësh të gjithë Kuranin pas 17 vitesh përkushtimi.
Çelik, nga Akyazı e provincës Sakarya, e nisi këtë rrugëtim në vitin 2002. Për shkak të pamundësisë për ta lexuar tekstin në mënyrën tradicionale, ajo përdori regjistrime audio si mjetin kryesor për të mësuar. Dëgjonte vazhdimisht pjesët e Kuranit dhe i përsëriste ato, derisa i fiksonte në kujtesë.
Procesi ishte i gjatë dhe kërkonte përkushtim të vazhdueshëm. Për 17 vite, ajo vijoi të punonte me të njëjtin ritëm, duke ndërtuar gradualisht memorien e nevojshme për të përfunduar të gjithë Kuranin.
Në vitin 2019, përpjekja e saj u kurorëzua me sukses. Çelik përfundoi memorizimin e plotë të Kuranit dhe mori statusin e hafizes.
Rrugëtimi i saj u shoqërua edhe me vështirësi të tjera, përtej mungesës së shikimit.
Gjatë këtyre viteve, Çelik u përball dy herë me kancerin e mitrës. Pavarësisht problemeve të rënda shëndetësore, ajo vazhdoi të punonte për realizimin e qëllimit të saj.
Historia e saj u raportua nga mediat turke si një shembull i këmbënguljes, durimit dhe përkushtimit. Për Çelik, dëgjimi nuk ishte thjesht një alternativë ndaj leximit, por u bë mënyra përmes së cilës ajo mundi të ndërtonte një proces të qëndrueshëm të të mësuarit.
Ajo që e veçon historinë e Fatma Çelik është jo vetëm rezultati, por edhe rruga që e çoi deri tek ai.
Historia e saj është, në thelb, një dëshmi e këmbënguljes dhe përshtatjes përballë vështirësive. Përmes dëgjimit dhe përsëritjes, Çelik arriti të përfundojë një proces që zgjati 17 vite.
Në vitin 2019, pas një rrugëtimi të nisur në vitin 2002, Fatma Çelik arriti ta përfundojë me sukses memorizimin e të gjithë Kuranit.