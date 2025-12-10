Nuk ka ndalim fotografimi në dy xhamitë e shenjta për Haxhin 2026

Thashethemet që qarkullojnë në mediat sociale për një ndalim të plotë të fotografimit brenda dy xhamive të shenjta (Mesxhid el-Haram dhe Mesxhid en-Nebawi) gjatë sezonit të ardhshëm të Haxhit janë të rreme, pasi nuk janë njoftuar ndryshime zyrtare.
Raportet që qarkullojnë në mediat sociale, të cilat pretendojnë se autoritetet saudite kanë zbatuar një ndalim të plotë të fotografimit brenda Xhamisë së Shenjtë (Mesxhid el-Haram) dhe Xhamisë së Pejgamberit a.s. (Mesxhid en-Nebawi) për Haxhin 2026, janë tërësisht të rreme.
Asnjë burim zyrtar nga Ministria e Haxhit dhe Umres apo ndonjë organ qeveritar saudit nuk e ka njoftuar një ndalim të tillë.
Dezinformimi, i cili pretendonte se ndalimi kishte për qëllim uljen e trafikut, duket se ka origjinën nga llogari të paverifikuara në mediat sociale.
Postimet deklaronin gabimisht se të gjitha fotografitë dhe videografimet – përfshirë ato me telefona celularë – do të ndaloheshin gjatë gjithë sezonit të haxhit.
Kanalet zyrtare konfirmojnë se nuk janë futur kufizime të reja në lidhje me fotografimin në Dy Xhamitë e Shenjta.
Udhëzimet ekzistuese, të cilat inkurajojnë sjelljen me respekt dhe ndalojnë ndërprerjen e aktiviteteve të besimtarëve, mbeten në fuqi për të gjitha stinët, përfshirë Haxhin dhe Ramazanin.
Autoritetet saudite vërejnë se pretendime të tilla të rreme shfaqen periodikisht në internet, shpesh duke fituar terren gjatë periudhave të kulmit të haxhit. /islamgjakova