Nuk ka vend për ateizëm. Zoti ekziston në mendjet e filozofëve dhe shkencëtarëve.

✍️- Kohëve të fundit, pra këto dy vite, jo rrallherë hasim nëpër mediat shqiptare promovim mediatik të ateizmit dhe personave që ju jepet hapsirë për mendime ateiste.
🌴- Kemi hasur ku filan personi prof. ateist po pret disa profesorë filozofie dhe po diskuton me ta përhapjen e ateizmit në mbarë botën dhe faktin se filozofët nuk janë më të preokupuar me hetimin e ekzistencës së Zotit.
Ky është një gabim i madh sepse përqindja më e lartë e ateistëve në botë, sipas qendrave globale të kërkimit, është 9 %.
Kjo përqindje sigurisht nuk justifikon pretendimin se ateizmi është përhapur globalisht dhe se filozofët në mbarë botën nuk janë më të interesuar të eksplorojnë çështjen e besimit.
🌴- Këti prof. ateist ne i sigurojmë atij dhe atyre se çështja e ekzistencës së Zotit është bërë një shqetësim për filozofët dhe shkencëtarët bashkëkohorë, ndërsa dikur ishte vetëm domeni i filozofëve.
Shkenca moderne shpesh trajton idenë se zbulimi i ligjeve të universit vërteton dhe tregon ekzistencën e një Krijuesi që krijoi gjallesa dhe vendosi ligje të sakta shkencore sipas të cilave universi dhe ekzistenca funksionojnë.
Shko, ti prof., dhe ata që janë me ty, dhe thjesht lexo librin:
“Zoti manifestohet në epokën e shkencës”, shkruar nga një grup i madh shkencëtarësh kryesorë amerikanë të epokës moderne.
🌴- Ndoshta e dini, ose ndoshta jo, se figura kryesore e ateizmit bashkëkohor, mendimtari britanik Antony Flew, doli pas një periudhe të gjatë kërkimesh me një libër që tronditi botën, të titulluar “Ka një Zot”, bashkëautor me Abraham Varghese.
Ai e shkroi këtë libër kohët e fundit, pasi kishte mbrojtur ateizmin gjatë gjithë jetës së tij. Mund të citoj dhjetëra vepra të ngjashme për ju tani.
🌴- Sa i përket filozofëve bashkëkohorë, ata zhyten thellë në çështjen e besimit dhe nuk është lënë asnjëherë pas dore.
Megjithatë, ata i qasen asaj ndryshe nga forma e saj tradicionale.
Filozofi bashkëkohor nuk merret më me ofrimin e provave logjike klasike për ekzistencën e Zotit.
Përkundrazi, shumë prej filozofëve besojnë në Zot si një gjendje të brendshme që shpreh ndërgjegjen njerëzore dhe nuk bie ndesh me natyrën e ekzistencës njerëzore.
Ata gjithashtu e trajtojnë atë si një gjendje mendore të vendosur fort në mendjen njerëzore. Kjo bie ndesh drejtpërdrejt me pohimin se ata nuk janë më të preokupuar me hetimin e ekzistencës së Zotit.
👉- Pyetja tani është: A është qëllimi i disa mediave shqiptare, këtij profesori dhe i shokëve të tij që pa vetëdije t’i çojnë shqiptarët dhe të rinjët drejt ateizmit duke përmbysur të arriturat tona shekullore?.
Prof. ass. dr. Musa Vila