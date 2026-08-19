Numri 1 i Premier League kritikon ashpër Infantinon: Shtypi butonin e vetëshkatërrimit

Richard Masters, drejtori ekzekutiv i Premier Ligës, ka nisur një sulm të ashpër ndaj presidentit Gianni Infantino duke kritikuar planin, i cili më vonë u tërhoq, për të hapur organin botëror të futbollit ndaj investitorëve privatë përmes një shitjeje të mundshme të aksioneve të lidhura me Kupën e Botës.
“Është një problem i krijuar nga FIFA. Është një plagë e vetëshkaktuar. Organizata ka shtypur butonin e vetëshkatërrimit dhe pasojat e kësaj zgjedhjeje tani po ndikojnë në zgjidhjet që duhen gjetur. Nuk mendoj se FIFA duhet të marrë në konsideratë shitjen e një pjese të tarifave të Kupës së Botës. Është një organizatë jofitimprurëse. Mendoj se është një ide e keqe dhe se FA ka marrë qëndrimin e duhur ndaj Infantinos”, tha ai për BBC-në.