Numri i azilkërkuesve të strehuar në hotele në Mbretërinë e Bashkuar përgjysmohet brenda një viti

Numri i azilkërkuesve të strehuar në hotele në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar është përgjysmuar brenda një viti, me më shumë se 16.000 persona të strehuar në hotele deri në qershor, transmeton Anadolu.
Në raportin e saj tremujor për emigracionin, Zyra e Brendshme tha se rreth 16.000 azilkërkues që përfitonin mbështetje ose 17 për qind e numrit të përgjithshëm jetonin në hotele, një rënie prej 50 për qind nga më shumë se 32.000 persona ose 34 për qind në qershor të vitit 2025.
Të dhënat treguan gjithashtu rënie të mbërritjeve përmes migrimit të ligjshëm, kërkesave për azil dhe mbërritjeve me varka të vogla krahasuar me një vit më parë.
Ministria e Brendshme tha se shifrat tregonin se politikat që synojnë frenimin e migrimit po jepnin efekt, por paralajmëroi se mbetej ende shumë për t’u bërë për të trajtuar kalimet me varka të vogla.
Sipas saj, në Mbretërinë e Bashkuar pati 136.8 milionë mbërritje në vitin që përfundoi në qershor 2026, ku shtetasit britanikë përbënin 57 për qind të numrit të përgjithshëm.
Nga mbërritjet e shtetasve të huaj, shumica ishin vizitorë afatshkurtër, ndërsa një numër më i vogël mbërritën për arsye të tjera, përfshirë punën, studimet ose bashkimin me anëtarët e familjes.
Ndërkohë, gjatë së njëjtës periudhë u dhanë 2.2 milionë viza vizitori dhe 19.684 viza tranziti.
Shifrat treguan gjithashtu rënie të numrit të anëtarëve të familjeve që mbërritën në Britani për t’u bashkuar me dikë që ndodhej tashmë në vend, ndërsa kërkesat për azil ranë me një të pestën.
Rreth 38.000 mbërritje të parregullta u evidentuan në vitin deri në qershor, përfshirë 33.000 persona që kaluan Kanalin Anglez nga Franca me varka të vogla.