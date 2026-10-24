Numri i palestinezëve të vrarë në Gaza rritet në 74.540

Numri i palestinezëve të vrarë nga lufta izraelite në Rripin e Gazës ka arritur në 74.540, ndërsa të paktën 175.678 të tjerë janë plagosur që nga tetori i vitit 2023, njoftoi Ministria e Shëndetësisë në Gaza.
Sipas ministrisë, gjatë 24 orëve të fundit, spitalet në Gaza kanë regjistruar të paktën 10 palestinezë të vrarë dhe 62 të plagosur.
Ndërkohë, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor të vitit 2025, numri i palestinezëve të vrarë ka arritur në 1.547, ndërsa 5.559 të tjerë janë plagosur.
Pavarësisht armëpushimit, raportimet për viktima dhe të plagosur në Rripin e Gazës vazhdojnë. /mesazhi