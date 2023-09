Numri i paqeruajtësve të OKB-së që largohen nga Mali kalon 3 mijë

Mbi 3.300 paqeruajtës që shërbejnë në Mali janë larguar nga vendi si pjesë e një plani gradual të tërheqjes së Kombeve të Bashkuara (OKB), transmeton Anadolu.

Misioni i Stabilizimit i Integruar Shumëdimensional i OKB-së në Mali (MINUSMA) njoftoi se 116 paqeruajtës senegalezë u riatdhesuan nga kampi Mopti më 20 shtator.

“Deri më sot, 2.680 anëtarë të Forcës MINUSMA dhe 596 anëtarë të Policisë së OKB-së (UNPOL) janë riatdhesuar, duke kulmuar me gjithsej 3.276 persona me uniformë që janë larguar nga misioni”, tha MINUSMA, duke shtuar se me kalimin e kohës misioni i ka dhënë lamtumirën 81 personave nga stafi ndërkombëtar dhe 10 vullnetarëve të OKB-së.

Reduktimi gradual i personelit të MINUSMA-s është në përputhje me Rezolutën 2690 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, e cila u miratua më 30 qershor të vitit 2023. Rezoluta kërkon tërheqjen e plotë të operacioneve të MINUSMA-s deri më 31 dhjetor të vitit 2023.

“Me afrimin e afatit, parashikohet që deri në fund të shtatorit, një kontingjent edhe më i rëndësishëm i stafit të MINUSMA-s do të largohet nga Mali”, thuhet në njoftim.

– Misioni më vdekjeprurës në botë

MINUSMA u themelua më 25 prill të vitit 2013 në përgjigje të krizës së sigurisë që shpërtheu në Mali. Ky mision përfshiu mbi 15 mijë trupa dhe oficerë të policisë nga 61 vende, duke u shtrirë nga Armenia në Zambia.

Qeveria e Malit kërkoi nga OKB-ja që deri më 30 qershor të tërheq misionin MINUSMA nga vendi.

Deri më sot, misioni i OKB-së në Mali ka humbur 180 anëtarë.