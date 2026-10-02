Numri i të vdekurve nga Ebola në Kongo kalon shifrën 4000

Në Kongo janë regjistruar mbi 4 mijë viktima nga Ebola, ndërsa autoritetet po përpiqen të frenojnë përhapjen e virusit.
Sipas shifrave të publikuara të enjten nga Ministria e Shëndetësisë, 4,018 persona kanë vdekur nga 8,300 raste të konfirmuara, në atë që është bërë shpërthimi me përhapjen më të shpejtë të Ebolës në histori.
Kongoja shpalli shpërthimin më 15 maj, të shkaktuar nga virusi i rrallë Bundibugyo, për të cilin nuk ka trajtim apo vaksinë të njohur.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për përhapjen e shpejtë të virusit në zona të reja, duke vënë në vështirësi burimet e kufizuara shëndetësore.
Qendrat Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve thanë se numri i rasteve të konfirmuara po bie, por kjo mund të lidhet me pasigurinë dhe vështirësitë për të siguruar bashkëpunimin e komuniteteve në zonat më të prekura.
Tensionet rreth masave për luftimin e epidemisë u përshkallëzuan këtë javë, kur politikani kongolez Marie-Celestin Karondwa u sulmua dhe u rrah për vdekje pasi kishte mbrojtur masat e qeverisë.
Sulmi ndodhi të dielën në shtëpinë e tij në Butembo, një nga vatrat e Ebolës në provincën lindore të Kivu-së së Veriut.
Shtëpia e tij u dogj dhe ai vdiq më pas në spital nga plagët.
Sipas Associated Press, mosbesimi i përhapur ndaj punonjësve shëndetësorë dhe autoriteteve ka penguar përpjekjet për të frenuar shpërthimin e 17-të të Ebolës në vend.
Muajin e kaluar, autoritetet nisën një qasje të përqendruar te fshatrat, por përballen me bindjet e disa banorëve se Ebola është një mashtrim, si dhe me mosbesimin ndaj qeverisë, të nxitur nga menaxhimi i shpërthimeve të mëparshme dhe korrupsioni i përhapur.