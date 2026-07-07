Numri i të vdekurve nga Ebola në Kongo tejkalon 500

Epidemia e Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos ka marrë jetën e më shumë se 500 personave, sipas një raporti të ri të publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë bazuar në të dhënat nga autoritetet shëndetësore të vendit afrikan.
Në veçanti, sipas një raporti të OBSH-së të datës 4 korrik, në Republikën Demokratike të Kongos janë regjistruar 506 vdekje dhe 1,561 raste të konfirmuara, ndërsa numri i të vdekurve në Ugandën fqinje mbetet vetëm dy nga një total prej 20 rastesh të konfirmuara.
Shpërthimi i 17-të i Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos, i shpallur zyrtarisht më 15 maj, është shkaktuar nga lloji Bundibugyo, për të cilin nuk ka vaksinë ose trajtim.
Ebola, e cila shkakton ethe hemorragjike, ka vrarë më shumë se 15,000 njerëz në Afrikë gjatë 50 viteve të fundit. Shpërthimi më vdekjeprurës në Republikën Demokratike të Kongos rezultoi në gati 2,300 vdekje nga 3,500 raste të regjistruara në vitet 2018-2020.