Numri i të vdekurve nga përmbytjet në kufirin Nepal-Kinë rritet në 162

Numri i të vdekurve nga përmbytjet shkatërruese që përfshiu fshatra dhe shtigje në një zonë kufitare të Nepalit dhe Kinës u rrit në 162, ndërsa qindra të tjerë mbetën të zhdukur, njoftuan mediat lokale, ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit të mbështetura nga helikopterë dhe dronë kanë vazhduar, transmeton Anadolu.
Përmbytjet ka të ngjarë të jenë shkaktuar nga një copë e madhe akulli që është ndarë nga një akullnajë në Himalaje, rreth 20 kilometra në verilindje të vendkalimit kufitar Rasuwa-Rasuwagadhi, sipas imazheve satelitore, duke dërguar tonelata akulli dhe shkëmbinjsh në lumin Bhotekoshi më poshtë, raportoi Himalayan Times.
Qeveria tha se po rizhvendos banorët e zhvendosur dhe po mobilizon ushtrinë dhe operatorët privatë të helikopterëve për operacionet e kërkimit dhe shpëtimit.
Ushtria nepaleze dhe operatorët privatë të helikopterëve kanë transportuar 114 persona në vend të sigurt.
Rrethi Chitwan në provincën Bagmati përbën numrin më të madh të viktimave, me 64 vdekje, i ndjekur nga rrethet fqinje Dhading, me 27, dhe Nawalparasi East, me 22.
Turistët e zhdukur përfshijnë më shumë se 100 nga India, 54 nga SHBA-ja, 34 nga Australia dhe 33 nga Britania e Madhe. Policia e Nepalit ndërkohë tha se 28 oficerë janë ende të zhdukur.
Sipas raporteve fillestare, përmbytjet kanë shkatërruar 19 ura dhe një pjesë 40 kilometra të një autostrade kryesore, duke ndërprerë rrugët e transportit dhe duke komplikuar përpjekjet e shpëtimit.
Ministri i Jashtëm nepalez Shisir Khanal tha se përmbytjet kanë shkaktuar “dëm të jashtëzakonshëm” në disa rrethe, duke thënë se deri më tani ka vetëm informacione paraprake.
Ai bëri thirrje për vigjilencë të shtuar përgjatë brigjeve të lumenjve Bhotekoshi dhe Trishuli në rrethet Nuwakot, Dhading, Gorkha dhe Chitwan, ku rreziku mbetet i lartë.
Qeveria shpalli Rasuwa, Nuwakot dhe Dhading “zona të krizës së fatkeqësive” për tre muaj.
Autoriteti Kombëtar për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut të Fatkeqësive u ka kërkuar operatorëve të helikopterëve dhe dronëve që të koordinojnë përpjekjet e kërkim-shpëtimit me administratat e qarkut, agjencitë e sigurisë dhe qeveritë lokale dhe po këshillon banorët e bllokuar të ndezin zjarre dhe të prodhojnë tym për të sinjalizuar vendndodhjen e tyre.
India, Kina dhe Banka Botërore kanë lëvizur me shpejtësi për të koordinuar ndihmën financiare për shpëtimin, lehtësimin dhe rindërtimin e zonave të prekura nga përmbytjet në Nepal, sipas Ministrisë së Financave të Nepalit.