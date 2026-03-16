Numri i të vdekurve nga sulmet izraelite në Liban rritet në 886

Ministria e Shëndetësisë e Libanit ka njoftuar se numri i të vdekurve nga sulmet izraelite në vend është rritur në 886 që nga fillimi i ofensivës së zgjeruar të Izraelit më 2 mars, transmeton Anadolu.
Ministria libaneze theksoi se mes viktimave janë 111 fëmijë dhe 67 gra.
Qendra e Operacioneve të Emergjencës së Shëndetit Publik në raportin e saj ditor tha se numri i përgjithshëm i të plagosurve gjatë të njëjtës periudhë ka arritur në 2.141.
Raporti gjithashtu theksoi rritjen e numrit të viktimave mes punonjësve të kujdesit shëndetësor, me 38 të vrarë dhe 69 të tjerë të plagosur.
Izraeli vazhdon të kryejë sulme ajrore dhe sulme në disa zona të Libanit mes tensioneve në rritje përgjatë kufirit jugor.