Numri i të vdekurve nga tërmeti në Afganistan ka kaluar 2500

Numri i të vdekurve nga një tërmet i fuqishëm që goditi Afganistanin veriperëndimor të shtunën është rritur në mbi 2,500, sipas zyrtarëve.

Tërmeti, me qendër 40 kilometra në veriperëndim të Heratit, shkaktoi shkatërrime të mëdha në provincat veriperëndimore të Heratit dhe Badghis. Më shumë se 1,300 shtëpi u shkatërruan pjesërisht ose plotësisht, me rreth 12 fshatra në provincën Herat të raportuara si “të shkatërruara plotësisht”. Përpjekjet e shpëtimit janë duke u zhvilluar për të nxjerrë të vdekurit dhe për të ndihmuar të plagosurit e bllokuar nën ndërtesat e shembura.

Afganistani, tashmë duke u përballur me një krizë humanitare, është përballur me pasojat e tërmetit në mes të tërheqjes së ndihmave nga vendet dhe organizatat e huaja pas marrjes së Kabulit nga Talibanët dy vjet më parë. Vendi është i prirur ndaj tërmeteve për shkak të vendndodhjes së tij pranë takimit të pllakave tektonike euroaziatike dhe indiane. Qershorin e kaluar, një tërmet me magnitudë 5.9 në provincën Paktika rezultoi në mbi 1,000 viktima dhe la shumë të pastrehë. /mesazhi