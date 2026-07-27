Numri i viktimave në Gaza arrin në 73,329, mbi 174 mijë të plagosur

Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i ofensivës izraelite më 7 tetor 2023 ka arritur në 73,329, ndërsa 174,009 persona janë plagosur, sipas burimeve mjekësore palestineze.
Sipas të njëjtave burime, gjatë 24 orëve të fundit, spitalet në Gaza kanë pranuar tre viktima, përfshirë një person që ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra, si dhe 12 të plagosur.
Burimet mjekësore bëjnë të ditur se numri i palestinezëve të vrarë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor të vitit të kaluar ka arritur në 1,203, ndërsa numri i të plagosurve në 3,900.
Ndërkohë, një numër viktimash vazhdojnë të mbeten nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të shpëtimit nuk kanë mundësi të arrijnë tek ata. /mesazhi