Numri i viktimave në Gaza rritet në 41 që nga mëngjesi

Numri i të vrarëve në Rripin e Gazës ka arritur në 41 që nga mesnata e sotme deri në orën 14:00, mes tyre 18 persona që po prisnin ndihma. Viktimat janë shpërndarë në disa spitale të zonës: 2 në spitalin Shifa, 9 në spitalin Al-Maamadani, 17 në spitalin Al-Auda, 8 në spitalin Al-Aksa dhe 5 në spitalin Naser.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë shkaktuar gjithsej 66,055 të vrarë dhe mbi 168,000 të plagosur, shumica gra e fëmijë, ndërsa mijëra të tjerë vazhdojnë të mbeten nën rrënoja. /mesazhi