Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i sulmeve izraelite më 7 tetor 2023 ka arritur në 74,793, ndërsa numri i të plagosurve është rritur në 176,348.
Sipas burimeve mjekësore, të dielën, gjatë 24 orëve të fundit, spitalet në Gaza kanë pranuar trupat e tre palestinezëve të vrarë dhe 12 të plagosur.
Ndërkohë, që nga armëpushimi i 11 tetorit 2025, numri i palestinezëve të vrarë ka arritur në 1,723, ndërsa 6,208 të tjerë janë plagosur.
Burimet mjekësore thanë gjithashtu se ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë nga rrënojat trupat e 854 personave që nga fillimi i armëpushimit.
Megjithatë, një numër viktimash vazhdon të mbetet nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të shpëtimit nuk kanë mundësi të arrijnë tek ata. /mesazhi