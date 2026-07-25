Numri i viktimave nga tërmeti në Venezuelë shkon në 5,546/ OKB ka ndihmuar mbi 100 mijë persona, nevojiten 80 milionë dollarë

Numri i të vdekurve nga tërmeti i dyfishtë me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ballë që goditi Venezuelën veriore më 24 qershor është rritur në 5,546.
Presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodríguez, e njoftoi këtë, duke specifikuar se 148 vdekje të tjera janë regjistruar në 48 orët e fundit. Numri i të plagosurve mbetet në 16,740, ndërsa 17,907 persona kanë humbur shtëpitë e tyre.
Sipas numrit zyrtar, 23,811 persona të zhvendosur janë strehuar në 107 kampe të përkohshme dhe 128,324 familje kanë marrë ndihmë. Dëmet përfshijnë 856 ndërtesa të prekura, 190 prej të cilave u shembën, ndërsa autoritetet kanë regjistruar afërsisht 1,500 lëkundje pasuese.
Ndërkohë, Programi Botëror i Ushqimit i Kombeve të Bashkuara (WFP) ka njoftuar se ka ndihmuar mbi 100,000 njerëz dhe vlerëson se mund të arrijë 500,000 përfitues gjatë dy muajve të ardhshëm, me kusht që të sigurohet financimi i nevojshëm prej 80 milionë dollarësh.