Nvidia dhe Deutsche Telekom do të ndërtojnë një qendër të dhënash prej 1 miliard eurosh në Gjermani

Nvidia dhe Deutsche Telekom raportohet se do të bashkëpunojnë për të ndërtuar një qendër të dhënash në Mynih, Gjermani.
Burime të paidentifikuara i thanë Bloomberg se të dy kompanitë do të financojnë së bashku projektin prej 1 miliard eurosh (1.2 miliardë dollarë), i cili do të ketë si klient kompaninë e softuerëve për ndërmarrje SAP.
Detajet rreth kapacitetit, madhësisë dhe vendndodhjes së saktë të objektit në Mynih nuk u zbuluan.
Zëdhënësit e Deutsche Telekom dhe Nvidia refuzuan të komentojnë.
Gjatë fitimeve të tremujorit të dytë, Deutsche Telekom tha se po punonte me Nvidia për të ndërtuar cloud-in e parë industrial të inteligjencës artificiale në botë për prodhuesit evropianë në Gjermani, i cili do të lansohet në vitin 2026.
Nuk është e qartë nëse ky njoftim i referohet të njëjtit objekt të përmendur në raportin e Bloomberg.
Në atë kohë, Deutsche Telekom tha se projekti do të vendoset në shtetin perëndimor të North Rhine-Westphalia, i cili është në një distancë të konsiderueshme nga Mynihu, i vendosur në shtetin jugor të Bavarisë.
SAP dhe Deutsche Telekom ishin ndër kompanitë që propozuan të organizonin një qendër të dhënash në shkallë të gjerë si pjesë e iniciativës së Bashkimit Evropian për gigafabrikën e Inteligjencës Artificiale.