Nxënës e studentë në Gaza përpiqen të rifillojnë arsimin mes shkatërrimit

Palestinezët në Gaza po bëjnë përpjekje të mëdha për të rifilluar arsimin, pasi lufta shkatërruese e Izraelit detyroi mbylljen e shkollave dhe universiteteve për më shumë se dy vjet.
Shumë familje jetojnë të zhvendosura në tenda dhe strehime të përkohshme. Nën këto kushte, prindërit përpiqen t’u mësojnë fëmijëve leximin dhe shkrimin me mjete minimale, shpesh nën dritën e dobët të llambave me bateri. Pas sigurimit të ujit, ushqimit dhe druve për zjarr, mbetet shumë pak kohë dhe energji për mësim.
Sipas të dhënave, rreth 745 mijë nxënës kanë mbetur jashtë arsimit formal, përfshirë 88 mijë studentë universitarë. Shumica dërrmuese e ndërtesave shkollore dhe universitare janë dëmtuar ose shkatërruar, ndërsa shumë prej tyre përdoren tani si strehë për familjet e zhvendosura.
Pedagogë dhe drejtues universitetesh paralajmërojnë se sulmet ndaj arsimit kanë pasoja afatgjata, pasi humbja e profesorëve dhe ndërprerja e mësimdhënies dëmtojnë brezat e ardhshëm dhe zhvillimin e shoqërisë.
Edhe arsimi online mbetet i vështirë për shkak të mungesës së pajisjeve elektronike, energjisë elektrike dhe internetit të qëndrueshëm. Disa universitete kanë rifilluar pjesërisht mësimin me prani fizike, por në kushte shumë të vështira.
Pavarësisht gjithçkaje, shumë të rinj vazhdojnë të studiojnë si një akt qëndrese, duke thënë se dorëzimi do të ishte humbja më e madhe. /mesazhi