Obama: “Sot pikëpamjet ekstreme po burojnë nga vetë qeveria amerikane”

Ish-presidenti amerikan Barack Obama ka reaguar publikisht pas atentatit ndaj liderit të djathtë Charlie Kirk, duke thënë se “ekstremizmi sot ka hyrë në Shtëpinë e Bardhë”. Në fjalimin e mbajtur në Jefferson Educational Society Summit në Erie, Pennsylvania, Obama kritikoi gjuhën e përdorur nga presidenti dhe bashkëpunëtorët e tij, duke e cilësuar të rrezikshme për unitetin kombëtar.
Ai theksoi se gjatë presidencës së tij ekstremizmi nuk kishte vend në qeveri dhe akuzoi administratën aktuale se po forcon pikëpamjet radikale. Obama mbrojti gjithashtu median dhe lirinë e shprehjes, duke kundërshtuar edhe vendimin e Disney për të mbyllur emisionin e Jimmy Kimmel pas komenteve mbi vrasjen e Kirk.
Sipas Obamës, “presidenca e sotme po e vendos të majtën në bankën e të akuzuarve për dhunën politike, ndërkohë që thirrjet për shënjestrimin e demokratëve kanë ardhur pikërisht nga Shtëpia e Bardhë”.