​OBSH: 1 në 3 vdekje nga lëndimet në Europë shkaktohet nga alkooli

Mbi 30 për qind e vdekjeve të shkaktuara nga lëndimet e ndryshme gjatë festave vjen si pasojë e alkoolit.
Sipas një raporti të ri, ekspertët e shëndetësisë botërore thonë se 1 në çdo 3 vdekje nga lëndimet dhe dhuna në rajonin evropian shkaktohet nga alkooli. Asnjë substancë tjetër psikoaktive nuk kontribuon kaq shumë në aksidente rrugore, vetëlëndim dhe dhunë ndërpersonale.
Vetëm në vitin 2019, rreth 145 mijë vdekje nga lëndimet në rajon i atribuoheshin alkoolit. Kategoritë kryesore ishin vetëlëndimi, aksidentet rrugore dhe rrëzimet. Në total, përdorimi i alkoolit shkakton rreth 800 mijë vdekje çdo vit, ose 1 në çdo 11 vdekje në Evropë, transmeton Euronews Albania.
Të dhënat tregojnë gjithashtu një lidhje të fortë mes alkoolit dhe dhunës. Në vitin 2019, rreth 26 mijë e 500 vdekje ishin pasojë e dhunës ndërpersonale, dhe mbi 40% e tyre lidhen me alkoolin.
Ekspertët theksojnë se të rinjtë janë veçanërisht të rrezikuar, pasi konsumimi i sasive të mëdha të alkoolit në një kohë të shkurtër rrit ndjeshëm rrezikun për aksidente, dhunë dhe dëmtime afatgjata shëndetësore.
OBSH u bën thirrje shteteve të forcojnë politikat e kontrollit të alkoolit dhe qytetarëve të festojnë me përgjegjësi, për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e të gjithëve.